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Noapte de foc în Rusia: incendiu la rafinăria din Sizran și petrolier avariat în Marea Azov. Un mort și trei răniți

Rafinăria de petrol Sizran/ Captură video

Rafinăria de petrol Sizran/ Captură video

Realitatea de Caras-Severin
Scris deRealitatea de Caras-Severin
Publicat12 iul. 2026, 10:41
SursăRealitatea.Net

Un atac cu drone lansat de Ucraina asupra regiunii Samara a provocat un incendiu la o rafinărie de petrol din orașul Sizran și s-a soldat cu moartea unei persoane și rănirea altor trei, inclusiv a unui copil. În aceeași noapte, un petrolier care naviga spre Canalul Azov–Marea Neagră a fost avariat într-un alt atac, potrivit autorităților ruse.

Rafinărie cuprinsă de flăcări după atacul cu drone

Drone militare ucrainene au atacat în noaptea de sâmbătă spre duminică rafinăria de petrol din Sizran, situată în regiunea Samara. În urma loviturii, în incinta instalației a izbucnit un incendiu.

Guvernatorul regiunii Samara, Viaceslav Fedorișcev, a declarat că atacurile au provocat avarii atât unor clădiri rezidențiale, cât și unei instalații industriale, fără a preciza dacă este vorba despre rafinăria vizată.

Potrivit oficialului rus, o persoană și-a pierdut viața, iar alte trei au fost rănite, printre acestea aflându-se și un copil.

Petrolier avariat și sute de drone interceptate, potrivit Moscovei

Guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusar, a anunțat că un petrolier care se îndrepta spre Canalul Azov–Marea Neagră a fost avariat într-un atac cu drone. Acesta a precizat că nava era goală, nu au existat victime și nu există riscul unei deversări de petrol.

La rândul său, Ministerul rus al Apărării susține că sistemele de apărare antiaeriană au distrus, în cursul nopții, 349 de drone ucrainene deasupra mai multor regiuni ale Rusiei, inclusiv Belgorod, Briansk, Kursk, Rostov, Samara și regiunea Moscovei, dar și deasupra Crimeei anexate și a apelor Mărilor Azov și Neagră.

Atacurile repetate asupra infrastructurii energetice au afectat activitatea rafinăriilor rusești, unele fiind nevoite să reducă sau chiar să oprească temporar producția. Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile ruse, aceste lovituri au contribuit la apariția unor dificultăți în aprovizionarea cu combustibil în anumite regiuni ale țării.

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