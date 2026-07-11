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Politica· 1 min citire
Acord încălcat în secret: Iranul își reconstruiește instalațiile nucleare distruse, profitând de pauza de la Trump VIDEO
Foto/Profimedia
Publicat11 iul. 2026, 12:22
SursăRealitatea.Net
Instalațiile nucleare iraniene distruse în recentele raiduri lansate de SUA și Israel intră în reconstrucție. Planul de refacere vizează mai multe baze-cheie ale țării, atenția fiind îndreptată în special asupra complexului militar de la Parchin, un nod esențial în programul nuclear de la sud-est de Teheran.
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