Advertising
Politica· 2 min citire
George Simion (președinte AUR): „Nicușor Dan blochează orice propunere de prim-ministru și nimeni nu știe când România va avea un guvern”
George Simion, AUR
Publicat11 iul. 2026, 18:19
SursăRealitatea.net
Președintele AUR George Simion a declarat într-un interviu acordat publicației poloneze Fronda că președintele Nicușor Dan este principalul responsabil pentru blocajul politic din România și că soluția pentru ieșirea din criză o reprezintă organizarea alegerilor anticipate. Declarațiile au fost făcute în contextul în care jurnalistul polonez l-a întrebat cine poartă responsabilitatea pentru eșecul formării unui nou guvern după căderea cabinetului propus de Adrian Veștea.
Citește și
- 16:54Atac rusesc asupra orașului Sumî: patru morți și șapte răniți după bombardamente cu bombe ghidate
- 14:39Amenințare directă de la Teheran: Mojtaba Khamenei anunță represalii mondiale după moartea tatălui său
- 13:38SURSE. Alexandru Nazare, varianta lui Nicușor Dan de premier
- 13:12Nicușor Dan, la Paris pentru summitul Coaliției de Voință și festivitățile de 14 iulie: agenda președintelui
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News