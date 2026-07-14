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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan merge la Kiev pentru Summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Agenda discuțiilor
Volodimir Zelenski și Nicușor Dan
Președintele României, Nicușor Dan, va participa miercuri, 16 iulie, la cea de-a cincea ediție a Summitului Ucraina - Europa de Sud-Est, organizat la Kiev, la invitația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a anunțat Administrația Prezidențială.
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