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SUA reiau blocada porturilor iraniene. Decizia intră în vigoare marți noaptea, la ordinul lui Donald Trump

Strâmtoarea Ormuz/Profimedia

Strâmtoarea Ormuz/Profimedia

Realitatea de Caras-Severin
Scris deRealitatea de Caras-Severin
Publicat14 iul. 2026, 07:42
SursăRealitatea.Net

Statele Unite vor relua marți, de la ora 20:00 GMT (23:00, ora României), blocada porturilor iraniene, a anunțat Comandamentul Central al armatei americane (CENTCOM). Măsura vine în urma deciziei președintelui Donald Trump de a reimpune noi restricții ca răspuns la atacurile lansate de Iran.

Comandamentul Central al armatei americane (CENTCOM), responsabil pentru operațiunile din Orientul Mijlociu, a transmis că forțele sale vor asigura respectarea blocadei împotriva navelor care tranzitează către sau dinspre porturile iraniene și zonele de coastă ale Iranului.

Potrivit comunicatului, blocada va intra în vigoare marți, la ora 20:00 GMT, și reprezintă o măsură de represalii decisă de administrația președintelui Donald Trump, după atacurile atribuite Iranului.

Blocada fusese suspendată pe 18 iunie, în contextul armistițiului convenit între Washington și Teheran. Aceasta fusese instituită inițial ca răspuns la închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol.

Reluarea măsurii riscă să amplifice din nou tensiunile din regiune și să afecteze traficul maritim din Golful Persic, într-un context deja marcat de instabilitate și confruntări între cele două state. Potrivit agenției France-Presse (AFP), autoritățile americane susțin că măsura are ca obiectiv limitarea activităților maritime ale Iranului și creșterea presiunii asupra regimului de la Teheran.

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