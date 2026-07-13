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Politica· 2 min citire
Crin Antonescu, verdict dur după negocierile fără rezultat de la Cotroceni: A fost o întâlnire de familie, cu liderii unei coaliții eșuate
Fostul lider PNL Crin Antonescu
Publicat13 iul. 2026, 18:44
SursăRealitate Plus
Fostul lider PNL și candidat la președinție, Crin Antonescu, consideră că Nicușor Dan s-a blocat în demersul de a găsi o rezolvare a crizei guvernamentale pentru că ar ține morțiș la o serie de condiții irealizabile. În exclusivitate la Realitatea Plus, Antonescu a lansat un mesaj extrem de critic la adresa modului în care este gestionată criza politică, în condițiile în care problema reală este lipsa unei majorități funcționale.
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