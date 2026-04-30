China amenință Uniunea Europeană cu represalii în disputa privind noile reguli industriale și de securitate cibernetică

China a avertizat că ar putea adopta măsuri de răspuns împotriva Uniunii Europene și a companiilor implicate, în cazul în care proiectele legislative europene din domeniul industriei și securității cibernetice nu vor suferi modificări semnificative, potrivit unui diplomat chinez citat de Reuters.

Ministerul Comerțului al Chinei a criticat propunerile UE, pe care le consideră discriminatorii și incompatibile cu regulile Organizația Mondială a Comerțului, avertizând că acestea riscă să afecteze relațiile comerciale și colaborarea dintre Beijing și blocul comunitar.

Un diplomat chinez, care a dorit să își păstreze anonimatul, a acuzat autoritățile de la Bruxelles că aplică „standarde duble”, fără a preciza însă ce acțiuni concrete ar putea urma. Acesta a menționat că, în cursul acestei săptămâni, Beijingul a trimis scrisori către departamentele de industrie și telecomunicații din cadrul Comisiei Europene, solicitând revizuirea unor prevederi.

În același timp, ambasadele Chinei din statele membre ale UE transmit mesaje similare guvernelor naționale, în condițiile în care noile reglementări se află abia în faza incipientă a procesului legislativ, atât în Parlamentul European, cât și la nivelul statelor membre.

Printre măsurile propuse se numără eliminarea treptată a echipamentelor provenite de la furnizori considerați „cu risc ridicat” din sectoare esențiale de securitate cibernetică, inițiativă criticată de compania chineză Huawei. Autoritățile de la Beijing solicită renunțarea la definițiile privind „statele cu risc” și la criteriile utilizate pentru evaluarea acestuia.

Totodată, proiectul european destinat sprijinirii industriei urmărește să consolideze poziția producătorilor locali în competiția cu rivalii din SUA și China, prin introducerea unor cerințe privind originea produselor, reducerea emisiilor de carbon și transferul de tehnologie pentru bunurile achiziționate prin contracte publice sau finanțate prin subvenții. China consideră aceste condiții restrictive și cere eliminarea lor.