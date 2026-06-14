Politica· 1 min citire

USR face scut în fața lui Bolojan, după numirea lui Veștea ca premier interimar: „Constituția e clară, consultările trebuie reluate”

Alexandru Dimitriu

Alexandru Dimitriu

Scris deStoica Marian
Publicat14 iun. 2026, 11:03
Sursărealitatea.net

USR sare în apărarea lui Ilie Bolojan, după ce președintele Nicușor Dan a desemnat un alt liberal, Adrian Veștea, pentru funcția de premier. Deputatul USR Alexandru Dimitriu acuză că astfel s-ar fi încălcat procedurii constituționale și că o astfel de decizie nu putea fi luată fără consultări oficiale cu partidele.

„Constituția este foarte clară: desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru trebuie să fie precedată de consultarea partidelor parlamentare. Consultările desfășurate anterior au avut un obiect precis și au produs un rezultat concret: desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru”, afirmă Dimitriu.

El subliniază că retragerea lui Tomac a încheiat procedura inițială și că ar fi „consecința faptului că nu a reușit să obțină susținerea politică necesară pentru formarea unei majorități.”

Deputatul USR insistă că situația politică s-a schimbat și că președintele trebuie să reia consultările: „O nouă desemnare nu poate fi considerată o simplă continuare a procedurii anterioare. Consultarea partidelor nu este o formalitate care poate fi bifată o singură dată și folosită pentru orice desemnare ulterioară.”

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