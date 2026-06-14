Politica· 1 min citire

Liberalul Adrian Veștea, desemnat premier

Adrian Veștea

Adrian Veștea

Scris deStoica Marian
Publicat14 iun. 2026, 09:18
Sursărealitatea.net

Eugen Tomac și-a depus mandatul după ce nu a reușit să obțină sprijin politic.

Președintele Nicușor Dan l-a însărcinat pe liberalul Adrian Veștea, duminică, să formeze guvernul.

Eugen Tomac și-a depus mandatul după ce nu a reușit să obțină sprijin politic.

Săptămâna aceasta, PNL și USR au anunțat că nu sprijină formula de executiv tehnocrat propusă de Eugen Tomac.

Conform Constituției, premierul desemnat trebuie să ceară, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste de membri ai Guvernului.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

eugen tomacadrian vesteapremier desemnatnicusor dan

Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe