Politica· 2 min citire

Ninel Peia, după desemnarea lui Adrian Veștea: „S-a terminat cu experimentele ideologice făcute pe spatele României!”

Ninel Peia

Ninel Peia

Scris deStoica Marian
Publicat14 iun. 2026, 10:24
Sursărealitatea.net

Ninel Peia: Noua majoritate are suficiente voturi pentru a susține Guvernul.

Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru continuă să provoace reacții puternice pe scena politică. Senatorul Ninel Peia a comentat noua mutare de la vârful statului, susținând că decizia marchează începutul unei noi etape în politica românească și o schimbare importantă în raportul de forțe dintre partidele parlamentare.

„Este foarte simplu. Eu, dacă aș fi fost președintele României, aș fi făcut la fel. În acest moment s-a constituit un bloc format din PSD, PNL, UDMR și minoritățile naționale.

Acest bloc politic are fix 251 de voturi în Parlament. Repet, ca să o audă foarte bine toți cei din Parlament. 251 de mandate. Este o majoritate matematică zdrobitoare, care securizează celor de la putere orice vot de investitură.

Și, în același timp, are o semnificație majoră pentru viitorul României. USR va fi scos definitiv și iremediabil din toate cărțile puterii.

Cred că s-a terminat cu agenda neomarxistă, s-a terminat cu experimentele ideologice făcute pe spatele României și, credeți-mă, noi cei de la PACE ÎNTÂI ROMÂNIA am fost singurii consecvenți din prima secundă.

Am spus clar și răspicat că nu vom tolera și nu vom vota niciodată USR-iști vopsiți în tehnocrați, care, în realitate, execută ordine străine.

Am spus clar că nu vom vota personaje toxice, de exemplu, la cultură, cum e domnul Papahagi, care și-a permis să insulte un lider mondial conservator, făcându-l pe Donald Trump senil.

Dovedind, bineînțeles, o totală lipsă de viziune politică. Consider că domnul Adrian Veștea este un liberal vechi, un om validat. A fost și consilier local și primar și președinte de Consiliu Județean. Domnul Bolojan va rămâne singur.”, a declarat senatorul Ninel Peia, exclusiv la Realitatea PLUS.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ninel peiaaurreacțiepremieradrian vesteaguvern

Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe