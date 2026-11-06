Prețuri carburanți 6 noiembrie. Cât costă benzina, motorina și GPL-ul în marile orașe din România

Cât costă benzina, motorina și GPL-ul vineri, 6 noiembrie 2026? Vezi cele mai mici prețuri din București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța.
Șoferii care urmează să alimenteze vineri, 6 noiembrie 2026, pot consulta cele mai recente prețuri pentru benzină, motorină și GPL din stațiile de alimentare din România. Tarifele diferă în funcție de oraș și de operatorul care administrează benzinăria, iar unele stații oferă prețuri mai avantajoase decât media pieței.
Potrivit datelor publicate de platforma Peco Online, cele mai mici tarife la nivel național au fost identificate în Oradea, în cazul benzinei, și în Eforie Nord, pentru motorină.
Unde se găsesc cele mai ieftine prețuri la benzină și motorină pe 6 noiembrie
Conform informațiilor centralizate de Peco Online, cel mai mic preț pentru un litru de benzină era vineri, 6 noiembrie, de 9,85 lei. Acest tarif putea fi găsit la o stație Socar din Oradea, situată pe Bulevardul Decebal, numărul 42.
În ceea ce privește motorina, cel mai avantajos preț identificat la nivel național era de 10,75 lei pe litru. Acesta era afișat la o benzinărie VhExtraOil din Eforie Nord, pe DN39.
Astfel, șoferii care caută cele mai mici prețuri la carburanți pot găsi diferențe între stațiile de alimentare, chiar și atunci când compară benzinării din aceeași categorie de localități.
Prețurile la benzină, motorină și GPL în București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța
Peco Online a publicat și situația celor mai mici tarife pentru principalii carburanți în cinci dintre cele mai mari orașe din România: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.
În București, benzina avea un preț minim de 9,87 lei pe litru, în timp ce motorina putea fi cumpărată de la 10,86 lei. Pentru GPL, cel mai mic tarif era de 4,64 lei pe litru.
La Cluj-Napoca, șoferii găseau benzină la un preț minim de 9,87 lei pe litru și motorină la 10,86 lei. GPL-ul avea un tarif minim de 4,69 lei pe litru.
În Timișoara, benzina era disponibilă la cel puțin 9,85 lei pe litru, iar motorina costa minimum 10,83 lei. În cazul GPL-ului, cel mai mic preț era de 4,71 lei pe litru.
La Iași, prețul minim al benzinei ajungea la 9,87 lei pe litru, în timp ce motorina costa cel puțin 10,86 lei. GPL-ul putea fi cumpărat cu minimum 4,71 lei pe litru.
În Constanța, cele mai mici tarife afișate erau de 9,87 lei pentru un litru de benzină, 10,86 lei pentru motorină și 4,69 lei pentru GPL.
Tabelul celor mai mici prețuri la carburanți – 6 noiembrie 2026
Timișoara are cele mai mici prețuri la benzină și motorină dintre cele cinci orașe analizate
Comparația tarifelor arată că Timișoara se afla vineri, 6 noiembrie, pe primul loc în clasamentul celor mai mici prețuri la benzină și motorină dintre cele cinci mari orașe analizate.
Aici, un litru de benzină costa minimum 9,85 lei, iar motorina putea fi cumpărată cu 10,83 lei. În schimb, cel mai ieftin GPL era disponibil în București, unde prețul minim ajungea la 4,64 lei pe litru.
Prețurile pot varia de la o stație de alimentare la alta, astfel că verificarea tarifelor înainte de alimentare poate ajuta șoferii să aleagă varianta cea mai avantajoasă.