Benzina s-a ieftinit în România! Cât costă un litru de carburant joi, 5 noiembrie, în marile orașe

Benzina s-a ieftinit cu 5 bani pe litru joi, 5 noiembrie. Vezi cât costă benzina, motorina și GPL-ul în București și în marile orașe.
Vești bune pentru șoferi! Prețul benzinei standard a scăzut cu aproximativ 5 bani pe litru, iar în mai multe orașe mari din România carburantul a coborât sub pragul de 10 lei. La București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, un litru de benzină standard se vinde cu 9,96 lei. Motorina standard se menține în jurul valorii de 10,91 lei pe litru, în timp ce GPL-ul costă, în medie, 4,70 lei.
Șoferii din România au parte de o nouă ieftinire la pompă. Joi, 5 noiembrie 2026, prețul benzinei standard a înregistrat o scădere de aproximativ 5 bani pe litru față de ziua precedentă, iar în majoritatea marilor orașe carburantul se comercializează sub pragul psihologic de 10 lei.
Potrivit datelor centralizate de Peco Online, cele mai mari orașe din țară afișează prețuri apropiate pentru benzina standard, însă există și diferențe importante în funcție de localitate și de compania care operează stația de alimentare.
Cât costă benzina și motorina joi, 5 noiembrie 2026
În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, litrul de benzină standard costă 9,96 lei. Comparativ cu ziua precedentă, șoferii plătesc cu aproximativ 5 bani mai puțin pentru fiecare litru alimentat.
În ceea ce privește motorina standard, prețul se situează în jurul valorii de 10,91 lei pe litru în majoritatea stațiilor din România.
Pentru conducătorii auto care folosesc GPL, prețul mediu este de aproximativ 4,70 lei pe litru.
Situația prețurilor la pompă, joi, 5 noiembrie:
Benzină standard: 9,96 lei/litru în București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța;
Motorină standard: aproximativ 10,91 lei/litru în majoritatea stațiilor;
GPL: aproximativ 4,70 lei/litru.
Unde se găsește cea mai ieftină benzină din România
Șoferii care caută cel mai mic preț pentru benzina standard pot găsi o ofertă de 9,94 lei pe litru în Zalău. Acesta este cel mai mic tarif semnalat la nivel național pentru acest tip de carburant.
În cazul motorinei standard, cel mai avantajos preț identificat este în Eforie Nord, unde litrul se comercializează cu 10,75 lei.
Diferențele dintre stațiile de alimentare pot conta mai ales pentru șoferii care fac plinul rezervorului sau parcurg distanțe mari în fiecare săptămână.
Benzina scade, dar șoferii trebuie să urmărească evoluția prețurilor
Reducerea de 5 bani pe litru vine după o perioadă în care prețurile carburanților au rămas ridicate, iar costurile alimentării au pus presiune asupra bugetelor familiilor și companiilor de transport.
Chiar dacă ieftinirea benzinei reprezintă un semnal pozitiv, motorina nu înregistrează aceeași evoluție, iar prețurile pot varia de la o rețea de benzinării la alta.
Pentru a face economii, șoferii pot compara tarifele afișate de stațiile din apropiere înainte de alimentare. Prețul final poate fi diferit în funcție de locație, sortimentul de carburant și politica fiecărui distribuitor.