Coșurile de cumpărături, din ce în ce mai goale. Alimentele la promoție - cele mai cumpărate de români

Publicat 15 iul. 2026, 11:51 Actualizat 15 iul. 2026, 11:54 Sursă Realitatea PLUS

Inflația i-a făcut pe români să își schimbe obiceiurile. Aceștia cumpără mai puține alimente și aleg tot mai des produsele promoționale. Micile plăceri, precum ciocolata, alcoolul și snack-urile ajung tot mai rar în coșul de cumpărături. Oamenii optează pentru produse mai ieftine precum , legumele, carnea de pui și conservele, însă, și acestea, cumpărate în cantități mai mici. Ce alimente își mai permit românii?

Distribuie articolul

Mai multe articole despre scumpiriinflatiereduceri