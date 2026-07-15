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Lia Olguța Vasilescu, despre Pilonul II: „Oamenii vor avea un șoc când vor ieși la pensie”

Realitatea de Caras-Severin
Scris deRealitatea de Caras-Severin
Publicat15 iul. 2026, 09:10
Actualizat15 iul. 2026, 09:11
SursăRealitatea PLUS

Lia Olguța Vasilescu rupe tăcerea. În cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, primarul Craiovei a transmis că pensiile din pilonul doi sunt „o mare țeapă”. Aceasta a adăugat că oamenii se vor avea un șoc atunci când vor ieși la pensie. Totodată, Lia Olguța Vasilescu a spus că pensiile pot fi investite în fonduri care dau faliment.

„Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul doi sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. La ora actuală, administratorii fondurilor de pensii private pot investi, conform legii, în câteva sectoare. Acum, practic, li s-ar da posibilitatea să... investească și în industria de armament, ceea ce n-ar fi neapărat rău, numai că nu cred că vor investi în industria de armament din România.

Abia aici începe să fie o problemă, pentru că vor putea să investească și în alte țări. Și atunci, cumva, înțeleg disperarea, dacă vreți, a sindicatelor, care vin și spun: «Rămânem și fără banii ăștia de pensie, așa puțini cum sunt», care s-ar putea să ajungă în investiții prost... cu randament slab, în firme care pot să dea faliment. Și cel care va pierde, în final, va fi cetățeanul”, a declarat Lia Olguța Vasilescu la Realitatea PLUS.

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