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Vladimir Putin l-a felicitat pe Donald Trump de Ziua Independenței SUA. Mesajul transmis de liderul rus

Vladimir Putin

Vladimir Putin

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 iul. 2026, 14:24

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a transmis un mesaj de felicitare omologului său american, Donald Trump, cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Zilei Independenței Statelor Unite.

În mesajul publicat de Kremlin, liderul rus a amintit de momentul semnării Declarației de Independență și a susținut că acesta a reprezentat nu doar începutul statului american, ci și un eveniment important în istoria lumii.

Totodată, Vladimir Putin a afirmat că Rusia a sprijinit coloniștii americani în lupta pentru independență față de Marea Britanie și a evidențiat istoria relațiilor dintre cele două state.

Președintele rus a făcut referire și la statutul Rusiei și al Statelor Unite de puteri nucleare, afirmând că cele două țări au o responsabilitate majoră în menținerea securității și stabilității la nivel mondial.

„Semnarea Declarației de Independență a Statelor Unite nu numai că a marcat începutul națiunii americane, dar a devenit și o piatră de hotar importantă în istoria lumii. Rusia i-a sprijinit atunci necondiționat pe coloniștii americani în lupta lor pentru eliberarea de sub dominația britanică”, se arată în mesajul publicat de Kremlin.

Liderul de la Moscova a adăugat că Rusia și Statele Unite, în calitate de puteri nucleare, au „o responsabilitate esențială de a garanta securitatea și stabilitatea la scară globală”.

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