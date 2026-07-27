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Actualitate· 1 min citire
Cod galben de viituri şi posibile inundaţii locale în cinci judeţe din nordul ţării
Posibile inundații anunțate de hidrologi
Publicat27 iul. 2026, 10:45
Sursărealitatea.net
Hidrologii recomandă populaţiei să evite deplasarea în apropierea cursurilor de apă.
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