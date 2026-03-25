Război în Orientul Mijlociu. Escaladare în regiune: Israelul intensifică loviturile asupra Iranului și Libanului, Iranul arată „orașele de rachete”

Sursă: realitatea.net

Israelul continuă operațiunile militare în Iran și Liban, a anunțat Benjamin Netanyahu, în timp ce Teheranul a prezentat imagini dintr-o bază subterană uriașă menită să-i protejeze arsenalul strategic.

Ambasada Iranului în Pakistan a calificat marți oferta de negocieri a Statelor Unite drept o "înșelătorie" și a refuzat orice dialog cu Washingtonul, o poziție care răcește tentativa de mediere prezentată de Islamabad pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

”Iranul consideră cererea de negocieri a SUA drept o nouă încercare de înșelătorie pentru a se repoziționa, a găsi lacune și a căuta conexiuni pentru a intensifica din nou atacurile”, a afirmat ambasada iraniană din capitala pakistaneză pe rețeaua socială X, la doar câteva ore după ce Pakistanul a confirmat oferta sa ca mediator între Iran, SUA și Israel.

Misiunea diplomatică iraniană a afirmat că ”încrederea este nulă după două runde de atacuri în timpul discuțiilor” și că, ”prin intimidare și retorică totalitară, nu există nicio posibilitate”.

UPDATE - Franța se teme de un „nou șoc petrolier”

Ministrul francez al Economiei, Roland Lescure, a declarat în fața Adunării Naționale că perturbările din transportul petrolului din statele Golfului reprezintă „un nou șoc petrolier”. Oficialul a avertizat că, dacă situația energetică se prelungește, efectele s-ar putea extinde rapid în economie.

Lescure a subliniat că o criză persistentă ar putea deveni „sistemică”, afectând sectoare multiple și amplificând tensiunile economice deja existente în Europa.

UPDATE -Casa Albă: Operațiunile SUA împotriva Iranului continuă „fără încetare”

Casa Albă a anunțat că operațiunile militare americane împotriva Iranului continuă „fără relâche”, chiar dacă președintele Donald Trump explorează în paralel opțiuni diplomatice. Administrația a transmis că obiectivele stabilite de Pentagon rămân în vigoare.

Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a precizat că ofensiva militară face parte din „Operațiunea Furia Epică”, menită să atingă țintele strategice stabilite de coma

UPDATE - Pakistanul se oferă să găzduiască negocieri pentru oprirea războiului din Orientul Mijlociu

Pakistanul anunță că este „pregătit și onorat” să găzduiască discuții menite să pună capăt războiului din Orientul Mijlociu, într-un moment în care tensiunile regionale continuă să escaladeze. Premierul Shehbaz Sharif a transmis că Islamabadul sprijină pe deplin orice efort diplomatic care poate readuce stabilitatea în regiune.

Liderul pakistanez a declarat că a discutat direct cu președintele iranian Massoud Pezeshkian, oferind sprijinul guvernului său pentru facilitarea unor negocieri „constructive și decisive”, cu condiția acordului Statelor Unite și al Iranului. În paralel, ministrul pakistanez de externe Ishaq Dar a confirmat contacte continue cu omologul său iranian, Abbas Araghtchi.

UPDATE - Preşedintele Germaniei spune că războiul din Iran încalcă dreptul internaţional

Războiul declanşat la sfârşitul lunii februarie împotriva Iranului de Statele Unite şi Israel este o greşeală dezastruoasă care încalcă dreptul internaţional, a declarat marţi preşedintele german Frank-Walter Steinmeier, într-o critică usturătoare la adresa politicii externe a preşedintelui american Donald Trump, relatează AFP.

Steinmeier, un social-democrat, fost vicecancelar şi fost ministru de externe în guvernul de coaliţie al Angelei Merkel, consideră că revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în ianuarie 2025, a marcat în relaţiile externe ale Germaniei o ruptură la fel de profundă ca invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie 2022.

Frank-Walter Steinmeier, al cărui rol de preşedinte, în esenţă protocolar, îi permite să se exprime mai liber decât alţi responsabili politici ai ţării, adoptă astfel o poziţie mult mai tranşantă decât cancelarul Friedrich Merz, care a evitat întrebările referitoare la legalitatea războiului.

„Politica noastră externă nu câştigă credibilitate doar pentru că nu calificăm o încălcare a dreptului internaţional drept încălcare a dreptului internaţional”, a declarat el într-un discurs ţinut la Ministerul Afacerilor Externe. „Trebuie să abordăm această chestiune în ceea ce priveşte războiul din Iran. Pentru că, în opinia mea, acest război este contrar dreptului internaţional”, a continuat cel care a ocupat în trecut funcţia de ministru german al afacerilor externe (şi care era în această funcţie când Rusia a anexat ilegal Crimeea, în 2014 - n.r.).

Frank-Walter Steinmeier a adăugat că nu are aproape nicio îndoială că justificarea invocată pentru a ataca Iranul, şi anume afirmaţia privind un atac iminent împotriva unor ţinte americane, nu va rezista.

„La fel cum cred că nu va exista o revenire la relaţiile cu Rusia de dinainte de 24 februarie 2022, cred, de asemenea, că nu va exista o revenire la relaţiile transatlantice de dinainte de 20 ianuarie 2025”, a declarat Frank-Walter Steinmeier.

Şeful guvernului german, cancelarul Friedrich Merz, a criticat dur conducerea Iranului şi a susţinut mai multe obiective cheie ale războiului american-israelian, dar a afirmat totodată că, dacă Berlinul ar fi fost consultat în prealabil, „ar fi sfătuit împotriva” războiului. Merz a afirmat în repetate rânduri că Germania împărtăşeşte „obiectivul ca Iranul să nu mai reprezinte o ameninţare în viitor”, precizând totodată că Germania nu se va implica în conflict.