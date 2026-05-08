ACUZAȚII GRAVE: Anca Alexandrescu deconspiră „excepția de sâmbătă” pentru o firmă din siajul lui Coldea

Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, Anca Alexandrescu, a lansat un atac dur la adresa unor conexiuni de putere ce implică nume grele din politica și serviciile din România. Jurnalista a dezvăluit existența unei companii protejate care ar fi beneficiat de regim preferențial chiar în timpul stării de urgență.

Favoritism sub paranvul stării de urgență

Conform declarațiilor jurnalistei, subiectul vizează o companie aflată în „siajul lui Coldea și al celor care au condus Primăria Sectorului 6 de-a lungul timpului”. Anca Alexandrescu susține că mecanismul de favorizare a fost activat într-un moment critic pentru țară.

„Imediat după ce s-a declarat starea de urgență, pentru această companie s-a făcut o excepție ca să poată exporta. Excepția a fost semnată sâmbăta, când Bogdan Ivan nu era la muncă”, a punctat realizatoarea TV.

Nereguli ascunse la Ministerul Energiei

Acuzațiile nu se opresc aici. Anca Alexandrescu afirmă că firma respectivă încalcă normele legale în vigoare, însă situația este mușamalizată la nivel înalt.

„Această firmă nu respectă normele, iar această chestiune este ascunsă la Ministerul Energiei. Administratorul ar trebui să aibă dosar penal, iar firma să primească o amendă de 2% din cifra de afaceri”, susține aceasta, solicitând măsuri punitive drastice pentru încălcarea legislației.

Apel către Ilie Bolojan: „Să aplice legea!”

În vizorul jurnalistei a intrat și actualul ministru al Energiei, Ilie Bolojan. Deși acesta este recunoscut pentru strictețea administrativă, Anca Alexandrescu îi reproșează inacțiunea în acest caz specific.

„Fac apel la ministrul Energiei, Ilie Bolojan, să aplice legea. Am văzut că a făcut vizite la Minister, dar nu a sesizat aceste nereguli. Aceste lucruri s-au întâmplat în timpul mandatului lui Bolojan, iar eu am atras atenția public, dar nu l-am văzut pe acesta să îi ceară socoteală lui Bogdan Ivan”, a declarat Alexandrescu.

Finalul intervenției a reiterat legătura dintre personajele menționate și zona de influență a fostului adjunct al SRI: „Despre Ivan am tot spus că este în siajul lui Coldea”. Până în acest moment, Ministerul Energiei și persoanele vizate nu au emis un punct de vedere oficial referitor la aceste acuzații.

Acuzații de o gravitate extremă la adresa OSCAR Downstream: Securitatea energetică a României, pusă în pericol?

Într-un mesaj incendiar adresat jurnalistei Anca Alexandrescu, sunt scoase la lumină nereguli majore care vizează compania OSCAR Downstream și legăturile obscure ale acesteia cu zona politică și a serviciilor. Potrivit informațiilor, în urma controalelor inopinate dispuse de Ministerul Energiei în martie 2026 pentru verificarea stocurilor strategice de combustibil (peste 2 milioane de tone), OSCAR ar fi singurul operator care nu a respectat cerințele legale.

Stocuri doar pe hârtie și protecție de la „rezerviști” Deși legea privind siguranța energetică este extrem de strictă, sursele indică faptul că firma controlată de Alin Niculae ar fi asigurat stocurile obligatorii doar scriptic, nu și faptic. Documentația întocmită de autorități în urma verificărilor ar confirma această abatere gravă. Miza este acum aplicarea legii: o amendă de 2% din cifra de afaceri și tragerea la răspundere penală a administratorului.

Umbra „sistemului” și legile dedicate Semnalul de alarmă vizează și influența politică a companiei, despre care se afirmă că ar „hrăni” o rețea vastă de politicieni și cadre militare în rezervă, printre care este menționat și numele lui Florian Coldea. Mai mult, se invocă faptul că „Ordonanța Trenuleț” ar fi fost modelată special pentru a servi interesele acestui grup, riscând instaurarea unui monopol periculos pe piața carburanților.

Rămâne de văzut dacă Ministerul Energiei va avea curajul să aplice sancțiunile prevăzute de lege sau dacă, așa cum se tem contestatarii, dovezile vor fi „îngropate” sub presiunea protectorilor din sistem.