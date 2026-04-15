Primăriile au demarat controale. Românii care stau la curte pot primi amenzi de până la 5.000 de lei

Autoritățile locale din numeroase orașe din țară au demarat controale privind modul în care sunt întreținute imobilele. Vizate sunt în special casele aflate la curte, unde proprietarii sunt obligați să se asigure că fațadele, gardurile și spațiile vizibile sunt menținute într-o stare corespunzătoare.

Măsurile vizează atât aspectul general al zonelor rezidențiale, cât și respectarea regulilor de întreținere stabilite la nivel local.

Amenzi de până la 5.000 de lei pentru clădiri neîngrijite

Românii care locuiesc la curte pot fi sancționați cu amenzi de până la 5.000 de lei dacă nu își întrețin corespunzător proprietățile, inclusiv tencuiala fațadelor sau gardurile, conform prevederilor din Legea 422/2001.

Autoritățile spun că verificările sunt mai intense în zonele centrale și în perimetrele istorice, unde degradarea vizibilă a clădirilor afectează imaginea urbană și poate influența statutul acestor zone.

Avertismente, termene și sancțiuni repetate

În multe cazuri, proprietarii nu primesc direct amendă, ci avertismente însoțite de termene clare pentru remedierea problemelor constatate.

Dacă lucrările nu sunt efectuate în intervalul stabilit, sancțiunile pot fi aplicate ulterior, inclusiv în mod repetat, până la conformarea cu cerințele impuse de autorități.

În zonele istorice, regulile sunt și mai stricte, iar orice degradare vizibilă poate atrage sancțiuni suplimentare.

Impozite majorate cu până la 500% pentru imobile neîngrijite

Pe lângă amenzi, legislația permite și majorarea semnificativă a impozitului pe clădiri. În anumite situații, acesta poate crește cu până la 500% pentru imobilele considerate neîngrijite.

Măsura rămâne în vigoare până în momentul în care proprietarul aduce imobilul la un nivel considerat acceptabil din punct de vedere estetic și structural.

Reguli stricte și pentru construcțiile din curte, inclusiv garajele

Mulți proprietari consideră că pot construi un garaj în curte fără aprobări speciale, mai ales dacă este vorba despre o construcție simplă. În realitate, în majoritatea cazurilor, garajele sunt încadrate ca lucrări permanente și intră sub incidența Legii nr. 50/1991.

Pentru astfel de construcții este necesară autorizația de construire, în special atunci când sunt realizate din beton, cărămidă sau BCA, au fundație sau sunt fixate definitiv pe teren.

Nu contează dacă garajul este lipit de locuință sau amplasat separat, ci caracterul său permanent.

Documentele necesare pentru construcții legale

Pentru realizarea legală a unei astfel de construcții, sunt necesare mai multe documente, printre care certificatul de urbanism, proiectul tehnic realizat de un specialist și autorizația emisă de primărie.

În lipsa acestor acte, construcția este considerată neautorizată și poate atrage sancțiuni din partea autorităților locale.