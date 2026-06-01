Accident grav între o maşină şi o căruţă, în Timiş. Două femei și un bărbat au fost răniți, iar calul a murit

Un accident rutier produs luni în localitatea Peciu Nou, județul Timiș, s-a soldat cu rănirea a trei persoane și cu moartea unui cal, după ce un autoturism a intrat în coliziune cu o căruță. În urma impactului puternic, mașina s-a răsturnat pe plafon, iar evenimentul a necesitat intervenția echipajelor de urgență.

”O femeie de 58 de ani a condus un autoturism pe DJ 593 dinspre Parţa înspre Peciu Nou, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu un vehicul cu tracţiune animală, care circula în faţa sa, condus de un bărbat de 60 de ani. În urma impactului, căruţa cu calul au fost proiectaţi în afara părţii carosabile, calul fiind decedat, iar autovehiculul s-a răsturnat pe partea carosabilă”, a transmis IPJ Timiş.

Potrivit reprezentanților instituției, atât conducătoarea auto cât şi conducătorul căruţei şi pasagera acesteia, o femeie de 58 de ani, au fost răniţi şi transportaţi la spital.

În acest caz, poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier.