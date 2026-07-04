Advertising
Actualitate· 1 min citire
Premierul interimar, mesaj de Ziua Independenței SUA: „Am încredere în viitorul relației dintre țările noastre”
Ilie Bolojan
Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis, sâmbătă, un mesaj cu prilejul Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii, subliniind importanța relației strategice dintre România și SUA și rolul acesteia în consolidarea securității și dezvoltării țării.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 14:24Vladimir Putin l-a felicitat pe Donald Trump de Ziua Independenței SUA. Mesajul transmis de liderul rus
- 13:31Donald Trump spune că nu vrea să devină cel mai corpolent președinte din istoria SUA
- 13:10Sfidare marca Bolojan: Spitalul din Constanța, restricționat vizitatorilor pentru o vizită-surpriză a premierului demis
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News