Predoiu aruncă bomba: consumul de droguri a ajuns în rândul funcționarilor publici

O declarație surprinzătoare a venit din partea ministrului interimar de Interne, Cătălin Predoiu, care a afirmat că fenomenul consumului de droguri ar fi pătruns inclusiv în instituțiile statului.

Afirmația a fost făcută în cadrul unei dezbateri dedicate dependențelor, desfășurată în Parlament, unde au fost discutate efectele tot mai extinse ale adicțiilor în rândul populației.

Ministrul nu a oferit detalii suplimentare, însă a subliniat că problema nu mai poate fi privită exclusiv ca una socială marginală, ci ca un fenomen prezent în mai multe medii profesionale și instituționale.

” Noi nu consumăm la Ministerul de Interne, cel puțin la nivelul conducerii. Dar, devenind serioși acum, e o temă interesantă asta pentru că, într-adevăr, în multe instituții se consumă de către adulți, acesta e adevărul”, a spus Cătălin Predoiu în cadrul evenimentului.

Dependențele, un fenomen în creștere în rândul tinerilor

Specialiștii prezenți la conferință au atras atenția că dependențele afectează tot mai mulți tineri, iar vârsta de debut scade constant. Drogurile, alcoolul, tutunul, jocurile de noroc și utilizarea excesivă a rețelelor sociale sunt menționate ca principale forme de adicție în creștere.

Medicii spun că, în ultimii ani, consumul s-a diversificat, iar apariția substanțelor noi psihoactive a schimbat complet tiparul dependențelor.

„Discutăm de o creștere a numărului de substanțe consumate, discutăm de substanțe noi psihoactive sau etnobotanice, o scădere a vârstei de consum și o diversificare a consumului”, a declarat pentru TVR medicul primar ATI și toxicologie Radu Țincu, adăugând că tot mai rar tinerii sunt dependenți de o singură substanță.

La rândul său, medicul pneumolog Roxana Nemeș a atras atenția asupra scăderii dramatice a vârstei la care începe consumul de nicotină și vaping. Ea a oferit și un exemplu extrem, afirmând că tratează un copil de 11 ani care a început să vapeze de la vârsta de 5 ani.

Costuri uriașe și infrastructură medicală insuficientă

Impactul economic al dependențelor și al problemelor de sănătate mintală este estimat la aproximativ 10 miliarde de euro anual, echivalentul a 3,8% din PIB, potrivit datelor prezentate în cadrul dezbaterii.

În același timp, specialiștii atrag atenția că sistemul de tratament este insuficient dezvoltat pentru amploarea fenomenului, iar capacitatea de intervenție rămâne limitată.

Centre de tratament, dar insuficiente pentru nevoia reală

Reprezentanții Ministerului Sănătății au precizat că există în prezent 83 de centre dedicate sănătății mintale și tratării adicțiilor, însă acestea nu acoperă necesarul real.

„Un pilon esențial al strategiei Ministerului Sănătății îl reprezintă centrele de sănătate mintală și pentru prevenirea și tratarea adicțiilor”, a declarat secretarul de stat Stela Firu, subliniind că infrastructura actuală trebuie extinsă.

Discuții despre sinceritate și dependențe ascunse

În cadrul dezbaterii, discuția a căpătat și o notă neobișnuit de directă, atunci când a fost abordată tema dependențelor personale. Președintele-director general al TVR, Adriana Săftoiu, a ridicat întrebarea dacă oamenii pot vorbi deschis despre propriile dependențe.

Date îngrijorătoare despre adolescenți

Potrivit datelor prezentate de Ministerul Sănătății, peste 6% dintre adolescenții din România ar fi consumat droguri cel puțin o dată. În același timp, 53% ar avea dificultăți în controlarea timpului petrecut pe rețelele sociale, iar 81% ar fi consumat alcool cel puțin o dată.