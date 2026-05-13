Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „INS confirmă eșecul guvernului Bolojan și motivele pentru care AUR a depus moțiune de cenzură”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, arată că datele economice publicate de Institutul Național de Statistică confirmă eșecul guvernului Bolojan și motivele pentru care AUR a anunțat încă de acum două luni intenția de a depune moțiune de cenzură. Parlamentarul acuză că politicile economice promovate de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR au împins România într-o criză economică gravă, marcată de scădere economică, inflație accelerată și prăbușirea producției industriale.

„13 mai 2026, ziua în care am anunțat, cu două luni în urmă, că am fi depus moțiunea de cenzură.

De ce? Pentru că astăzi economia îi dă guvernului Bolojan cel mai puternic vot de neîncredere din politică, din 2010 încoace:

al treilea trimestru de scădere economică, confirmat de Institutul Național de Statistică;

scăderea cu 1,7% a economiei în trimestrul I 2026 față de trimestrul I 2025;

accelerarea ratei inflației anualizate la 10,7%;

scăderea producției industriale cu peste 2% în trimestrul I 2026 față de trimestrul I 2025.

Este imaginea unei crize economice nemaiîntâlnite din 2010. Este rezultatul politicii economice a guvernului PSD-PNL-UDMR-USR, guvern condus de Ilie Bolojan.

Cum ar fi fost primită de public o moțiune de cenzură depusă astăzi, cu aceste date la bază? Nu știu, nu sunt comentator politic. Doar îmi aduc aminte că ăsta a fost planul inițial.

Și vă mai spun ceva: nu este o criză mondială sau europeană, este doar criza noastră, generată de „noi înșine”, ignorând „prin noi înșine”!

De aici înainte, las analiștii politici să judece faptele și boții useriști să susțină în continuare bolojenismul ca negare a realității…”, a declarat liderul AUR, Petrișor Peiu.