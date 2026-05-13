Modificări în circulația trenurilor CFR din vestul țării

CFR S.A. a anunțat modificări importante în circulația mai multor trenuri InterRegio și Regio în această vară, din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară pe secțiunea Băile Calacea – Aradu Nou.

Schimbările vor avea loc în două intervale: 14–27 iunie 2026 și 6–18 iulie 2026, perioade în care o parte dintre pasageri vor fi transbordați cu mijloace auto pe anumite segmente de traseu.

Trenul IR 1763 Iași – Arad – Timișoara Nord va circula normal până la Arad, iar între Arad și Timișoara Nord călătorii vor fi transportați cu autobuze. În sens invers, pentru trenul IR 1765 Timișoara Nord – Arad – Iași, transbordarea se va face între Timișoara Nord și Arad, după care trenul își va continua traseul spre Iași conform programului obișnuit. De asemenea, trenul IR 1538 Oradea – Arad – Timișoara Nord va circula normal până la Arad, urmând ca pe ruta Arad – Timișoara Nord transportul să fie asigurat rutier.

Modificări similare vor afecta și trenurile Regio R 3115 și R 3117, care circulă între Timișoara Nord, Arad și Oradea. În anumite zile, pasagerii vor fi preluați cu mijloace auto între Timișoara Nord și Arad, iar de la Arad spre Oradea trenurile vor circula conform mersului stabilit. Măsurile sunt temporare și au rolul de a permite desfășurarea lucrărilor la calea ferată.