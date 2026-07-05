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Actualitate· 1 min citire
Kremlinul: Vladimir Putin este pregătit să îl primească pe Volodimir Zelenski la Moscova
Vladimir Putin Volodimir Zelenski
Kremlinul a transmis că președintele rus Vladimir Putin este dispus să îl primească la Moscova pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, atunci când acesta va fi pregătit să poarte discuții și să ia „decizii importante și responsabile”.
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