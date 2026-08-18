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Tragedie în Suceava: un copil de 5 ani a murit după ce a fost lovit de o motocicletă condusă de un adolescent

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 aug. 2026, 19:22

Un copil în vârstă de doar 5 ani și-a pierdut viața în urma unui accident teribil produs în județul Suceava. Băiețelul a fost lovit de o motocicletă de tip off-road, condusă de un adolescent de 15 ani.

Accidentul s-a produs duminică seară, puțin după ora 20:00, pe o stradă din localitatea Vadu Moldovei. Din primele informații furnizate de polițiști, copilul ar fi ieșit din curtea locuinței și ar fi traversat drumul în momentul în care a fost izbit de motocicletă.

Impactul a fost extrem de puternic. Copilul a fost găsit în stop cardio-respirator și prezenta o rană gravă la nivelul capului, precum și mai multe fracturi deschise.

Echipajele medicale au intervenit imediat și au încercat timp de aproximativ 50 de minute să îl resusciteze. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, copilul nu a mai putut fi salvat, iar decesul a fost declarat la fața locului.

Motocicleta implicată în accident era condusă de un adolescent în vârstă de 15 ani. Polițiștii au început cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și care au fost circumstanțele care au dus la tragedie.

Anchetatorii urmează să verifice inclusiv condițiile în care adolescentul se afla la ghidonul motocicletei și dacă vehiculul putea fi utilizat în zona respectivă.

Tragedia a provocat o puternică emoție în comunitatea din Vadu Moldovei, unde un copil de numai 5 ani a murit în urma impactului.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor accidentului și a responsabilității în acest caz.

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