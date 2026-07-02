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Actualitate· 1 min citire
Drumuri naționale afectate și pene de curent în Caraș-Severin, după furtunile devastatoare
Copaci doborâți/Foto: ISU Caraș-Severin
Publicat2 iul. 2026, 08:36
Sursărealitatea.net
Fenomenele meteorologice severe produse în noaptea de miercuri spre joi au provocat probleme în județul Caraș-Severin, unde două drumuri naționale au fost afectate de copaci și aluviuni, iar mai multe localități au rămas fără energie electrică. Pompierii au intervenit și pentru evacuarea apei din locuințe și gospodării.
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