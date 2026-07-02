Drumuri naționale afectate și pene de curent în Caraș-Severin, după furtunile devastatoare

Publicat 2 iul. 2026, 08:36 Sursă realitatea.net

Fenomenele meteorologice severe produse în noaptea de miercuri spre joi au provocat probleme în județul Caraș-Severin, unde două drumuri naționale au fost afectate de copaci și aluviuni, iar mai multe localități au rămas fără energie electrică. Pompierii au intervenit și pentru evacuarea apei din locuințe și gospodării.

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