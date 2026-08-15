Două elicoptere intervin la Băile Herculane pentru stingerea incendiului de litieră și fond forestier

Publicat 15 aug. 2026, 20:41 Sursă realitatea.net

Două elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație (IGAv) intervin la Băile Herculane pentru stingerea incendiului de litieră și fond forestier care afectează o suprafață de aproximativ 25 de hectare, informează sâmbătă Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Caraș-Severin.

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