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Scandal în USR! Cristian Ghinea îl desființează pe Nicușor Dan: „Este un personaj disfuncțional”

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 iul. 2026, 20:36

Senatorul USR Cristian Ghinea a lansat un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care l-a criticat atât pentru strategia politică adoptată în campanie, cât și pentru modul în care și-ar fi construit imaginea publică. Declarațiile au fost făcute în cadrul podcastului „Comunitatea Liberală” și au stârnit reacții în spațiul politic.

Ghinea: Nicușor Dan a profitat de situația Elenei Lasconi

Cristian Ghinea susține că Nicușor Dan și-ar fi construit campania mizând pe scăderea în sondaje a Elenei Lasconi, pentru a se prezenta drept singurul candidat proeuropean cu șanse reale de a ajunge în turul al doilea al alegerilor.

„Nicușor Dan a avut o strategie cinică de a folosi slăbiciunea Elenei, de a se autoproclama drept singura soluție, cu sondaje care creează raritate. Oamenii sunt sensibili la sondaje: votează cu acela care pare că are șanse. Și a folosit la fix chestia asta”, a declarat senatorul USR, potrivit Mediafax.

În cadrul aceleiași intervenții, Ghinea a folosit și expresii extrem de dure la adresa șefului statului, pe care l-a caracterizat drept „un personaj disfuncțional”, „greșit pentru România” și „un tăntălău ajuns în locuri greșite”.

Întrebări privind finanțarea sondajelor

Senatorul USR a ridicat și semne de întrebare cu privire la finanțarea sondajelor de opinie asociate campaniei lui Nicușor Dan, fără a prezenta însă dovezi care să susțină existența unor nereguli.

„De unde avea Nicușor Dan, primarul Capitalei, care câștiga 12.000 de lei pe lună, bani să facă sondaje, asta este altă chestiune. A fost întotdeauna o operațiune pe lângă el: «Hai să facem bani cu sondaje»”, a afirmat Cristian Ghinea.

Până în acest moment, președintele Nicușor Dan nu a oferit o reacție publică la declarațiile făcute de senatorul USR.

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