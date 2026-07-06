Scene șocante pe o stradă din Constanța! O mamă, filmată în timp ce își lovea copilul. Ce le-a spus martorilor

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 iul. 2026, 18:36

O scenă care a stârnit indignare a fost surprinsă pe o stradă din Constanța, unde o femeie a fost filmată în timp ce își lovea fiica în văzul trecătorilor. Imaginile au ajuns în mediul online, iar cazul a intrat în atenția autorităților.

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