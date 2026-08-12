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Cutremur de 4,3 pe Richter, marți seara, în județul Buzău

Cutremur în Buzău

Cutremur în Buzău

Scris deStoica Marian
Publicat12 aug. 2026, 08:04
Sursărealitatea.net

Seismologii au revizuit în scădere la 4,3 pe Richter, de la 4,5, magnitudinea cutremurului produs marți seara la ora 20:21 în județul Buzău, potrivit datelor afișate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Și adâncimea la care s-a produs seismul a fost revizuită în scădere la 133,2 km, față de 140 km anterior.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 55 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 56 km est de Brașov, 59 km sud de Buzău, 69 km nord de Ploiești, 70 km sud de Focșani și 96 km nord-est de Târgoviște.

De la începutul lunii august, în România au avut loc 14 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2,4 și 4,5 pe Richter.

Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, s-a produs în data de 26 februarie, în județul Vrancea.

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