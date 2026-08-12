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Florin Manole: Principala concluzie de la Cotroceni - Ministerele Muncii, Sănătății și Educației să se pună de acord pe o variantă îmbunătățită

Florin Manole

Florin Manole

Scris deStoica Marian
Publicat12 aug. 2026, 08:10
Sursărealitatea.net

Fostul ministru al Muncii Florin Manole (PSD) a transmis, marți, că principala concluzie a discuțiilor de la Palatul Cotroceni a fost că Ministerele Muncii, Sănătății și Educației trebuie să se pună de acord în legătură cu o variantă îmbunătățită a legii salarizării.

'Principala concluzie a discuției de la Cotroceni despre Legea Salarizării este că în următoarea săptămâna Ministerele Muncii, Sănătății și Educației trebuie să se pună de acord pe o variantă îmbunătățită, să o verifice cu Finanțele din punct de vedere al anvelopei bugetare și să o aducă, apoi, la masa deciziei politice', a scris Florin Manole pe pagina sa de Facebook.

Potrivit deputatului social-democrat, discuțiile din spațiul public care încearcă să învinovățească sindicatele pentru 'blocaj' sunt incorecte.

'În trei luni, ministerele nu s-au pus de acord între ele. Încă se mai poate. Încă mai e timp pentru a avea o lege bună care să mulțumească și sistemul public, să răspundă și rigorilor bugetare și să atragem și banii europeni. Condiția e ca membrii aceluiași guvern, fie el și demis, să facă primul pas și să se înțeleagă tehnic', consideră Florin Manole.

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