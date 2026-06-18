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Ciprian Ciucu va fi audiat la DNA: edilul, anchetat în 4 dosare. Ce acuzații i se aduc - SURSE

Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu

Realitatea de Caras-Severin
Scris deRealitatea de Caras-Severin
Publicat18 iun. 2026, 11:42
SursăRealitatea PLUS

Primarul Capitalei Ciprian Ciucu va fi audiat la DNA într-un dosar legat de anumite afaceri imobiliare, susțin surse judiciare citate de Realitatea PLUS. Potrivit surselor citate, Ciucu are 4 dosare, printre care și deturnare de fonduri din campanie și ar putea să fie pus sub acuzare.

UPDATE

Într-unul dintre dosare, Ciprian Ciucu ar fi acuzat de deturnare de fonduri din campanie. Informațiile survin după ce au fost făcute percheziții zilele trecute.

Sursele citate spun că ieri ar fi fost făcute percheziții și s-ar fi strâns documente și probe în dosar de la AEP. Procurii DNA au fost acolo și ar fi ridicat anumite documente.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu urmează să fie audiat în cursul zilei astăzi la sediul DNA într-un dosar legat de anumite afaceri imobiliare, spun surse judiciar, citate de Realitatea PLUS. Pentru moment nu există informații oficiale în acest sens din partea autorităților.

Ciucu, fost primar al Sectorului 6 și prim-vicepreședinte al PNL, este un om de bază în echipa lui Ilie Bolojan. UPDATE

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