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Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Față de Rusia trebuie protestat ferm, de fiecare dată când drone rusești intră în spațiul nostru aerian”

Petrișor Peiu

Petrișor Peiu

Scris de Daniel Onescu Publicat: 26 iul. 2026, 21:21

„Poate și alte acțiuni diplomatice, mai puternice. Nu cunosc bine procedurile, dar, în orice caz, orice dronă trebuie doborâtă, indiferent de statul de unde a fost lansată.

Și abia apoi trebuie protestat ferm față de statul căruia îi aparține drona.

Probabil că ar trebui doborâte cu arme mai eficiente și mai ieftine. Mi se pare că războiul în Marea Neagră va escalada, tocmai de aceea România trebuie să găsească urgent o soluție de doborâre a dronelor la un cost rezonabil, suportabil pentru un buget “găurit” ca al nostru.

În sensul acesta, timpul devine un factor esențial pentru noi!”, a declarat Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

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