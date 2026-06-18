CCR a amânat decizia privind Programul SAFE - SURSE

Publicat 18 iun. 2026, 12:40 Sursă realitatea.net

Curtea Constituțională a României a decis, joi, să amâne pronunțarea în cazul sesizării formulate de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, referitoare la un posibil conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern, legat de OUG nr. 38/2026 privind programul SAFE, potrivit surselor Realitatea PLUS.

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