Atac masiv asupra Kievului: cel puțin opt morți și mai mulți răniți după bombardamente cu rachete și drone

Publicat 2 iul. 2026, 08:12 Actualizat 2 iul. 2026, 08:13 Sursă Realitatea.Net

Capitala Ucrainei a fost lovită în noaptea de miercuri spre joi de un nou atac aerian de amploare al Rusiei, în care au fost folosite drone, rachete balistice și rachete de croazieră. Cel puțin opt persoane au murit, iar mai multe au fost rănite, în timp ce incendiile provocate de explozii au afectat clădiri de locuințe și infrastructură medicală.

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