Atac masiv asupra Kievului: cel puțin opt morți și mai mulți răniți după bombardamente cu rachete și drone

Capitala Ucrainei a fost lovită în noaptea de miercuri spre joi de un nou atac aerian de amploare al Rusiei, în care au fost folosite drone, rachete balistice și rachete de croazieră. Cel puțin opt persoane au murit, iar mai multe au fost rănite, în timp ce incendiile provocate de explozii au afectat clădiri de locuințe și infrastructură medicală.
UPDATE 8:00 - Un hotel și mai multe blocuri, în flăcări după atacul rusesc
Autoritățile ucrainene anunță că atacul rușilor s-a soldat cu moartea a cel puțin opt persoane și rănirea altor 34. Tymur Tkachenko, șeful administrației militare a capitalei, a confirmat decesul celor opt civili și a precizat că mai multe locații din oraș au fost grav avariate în urma bombardamentelor, transmit AP și Reuters.
Dimensiunea dezastrului din zonele rezidențiale a fost completată de primarul Kievului, Vitali Klitschko. Într-o serie de mesaje publicate pe Telegram, edilul a anunțat că mai multe etaje ale unui bloc de locuințe s-au prăbușit complet în urma unei lovituri directe.
Atac Ucraina/ Profimedia
Oficialul a descris evenimentele drept un „atac furios al inamicului” și a lansat un apel disperat către populație în timpul nopții: „Rămâneți în adăposturi!”.
El a avertizat că echipele de salvare încearcă să intervină la un alt bloc de nouă etaje avariat, unde mai multe persoane au rămas blocate sub dărâmături, în timp ce acoperișul unei clădiri turn din apropiere era deja cuprins de flăcări.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Zelenski s-a întors de urgență la Kiev
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunțase încă de miercuri, în timpul unei vizite la Dublin, că se va întoarce de urgență la Kiev după ce serviciile ucrainene au obținut informații privind pregătirea unui nou atac rusesc.
„Știm că Putin pregătește acest atac masiv împotriva Ucrainei de ceva vreme deja”, a declarat liderul ucrainean, îndemnând populația să fie „și mai precaută” și să respecte măsurile de protecție în timpul alertelor aeriene.
Atac masiv cu drone, rachete balistice și rachete de croazieră
Șeful administrației militare a regiunii Kiev, Mikola Kalachnik, a anunțat că Rusia a lansat în cursul nopții un atac de amploare asupra regiunii folosind simultan drone, rachete balistice și rachete de croazieră. Potrivit acestuia, cel puțin cinci districte ale regiunii au fost afectate.
Jurnaliști ai AFP aflați în capitala ucraineană au relatat că exploziile s-au succedat timp de mai multe ore. În centrul orașului s-au ridicat coloane de fum, iar după una dintre explozii au izbucnit incendii. Pompierii și echipajele medicale au intervenit imediat în zonele afectate.
Clădiri de locuințe și o stație de ambulanță, avariate
Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat că una dintre clădirile afectate găzduia o stație de ambulanță.Edilul a precizat că cinci lucrători din domeniul sănătății au fost răniți în districtul Șevcenkivski, iar unul dintre paramedici se află în stare critică.
În alte cartiere, acoperișul unui bloc înalt de locuințe a fost cuprins de flăcări, iar mai multe persoane au rămas blocate într-un imobil cu nouă etaje avariat în urma bombardamentelor. Pe străzile capitalei, numeroși locuitori s-au îndreptat spre adăposturile antiaeriene, inclusiv spre stațiile de metrou.
Mărturii cutremurătoare: ce spun locuitorii Kievului
O locuitoare din Kiev, Katerina Koval, a declarat pentru AFP că în trecut nu cobora întotdeauna în adăposturi în timpul alertelor aeriene, însă atacurile recente au determinat-o să își schimbe comportamentul.
„După ultimele atacuri, am decis să mă duc acolo pentru că pur și simplu au fost prea multe lovituri asupra obiectivelor civile”, a spus femeia, aflată într-o stație de metrou folosită ca adăpost.
Escaladarea atacurilor de ambele părți
Atacul de joi are loc în contextul intensificării bombardamentelor reciproce dintre Rusia și Ucraina.
La începutul lunii iunie, Rusia a lansat unul dintre cele mai ample atacuri asupra Ucrainei, folosind sute de drone și zeci de rachete. Atunci au fost ucise 23 de persoane, dintre care șapte la Kiev. În același timp, Ucraina și-a intensificat loviturile asupra teritoriului rus și asupra zonelor ocupate de Moscova. Pe 18 iunie, un atac ucrainean asupra unei rafinării importante din Moscova a provocat explozii și un incendiu de proporții, soldat cu 17 răniți.
Noile bombardamente au loc în timp ce negocierile mediate de Statele Unite pentru încetarea războiului rămân blocate, iar perspectivele unei dezescaladări a conflictului continuă să fie reduse.