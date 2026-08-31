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Venus Williams, eliminată în primul tur al US Open pentru a cincea oară consecutiv

Venus Williams

Venus Williams

Scris deStoica Marian
Publicat31 aug. 2026, 10:45
Sursărealitatea.net

Venus Williams, învinsă de Sofia Kenin, a pierdut pentru a cincea oară consecutiv în primul tur al US Open, în ciuda celor şapte mingi de set din setul al doilea (6-2, 7-6 [6]).

Deşi a doborât recordul pentru cel mai târziu meci început vreodată la New York, la ora 00:13, această partidă din primul tur a fost una între cele mai experimentate jucătoare din circuitul WTA.

Sofia Kenin (locul 110), care a câştigat doar de cinci ori în acest an, nu a trecut niciodată de turul al doilea al unui turneu în ultimele luni.

În schimb, Venus Williams (locul 618) nu a mai cunoscut succesul de la victoria împotriva compatrioatei sale Peyton Stearns, din iulie 2025, şi nici din 2021 într-un turneu de Grand Slam (la Wimbledon, împotriva lui Ons Jabeur).

Iar seria continuă pentru dubla câştigătoare a US Open (2000, 2001), care, la 46 de ani, încă nu a reuşit să valorifice un wild-card.

Învinsă de Kenin la cea de-a 26-a participare la New York (6-2, 7-6 [6]), americanca are motive să-şi reproşeze această înfrângere, având în vedere că a avut şapte mingi de set într-un set al doilea cu un scenariu ciudat.

Conducând cu 4-2, sora mai mare a Serenei Williams a reuşit să răstoarne situaţia, conducând cu 5-4, 40-0, apoi cu 6-2 în tie-break. Înainte de a-şi pierde avântul, de a irosi a şaptea minge de set cu o dublă greşeală şi de a încheia cu o serie de şase puncte pierdute. La ora 2:03 dimineaţa.

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