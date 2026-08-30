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Nae Ungureanu va fi înmormântat, duminică, lângă Ilie Balaci

Nae Ungureana / FOTO: Universitatea Craiova

Nae Ungureana / FOTO: Universitatea Craiova

Scris deStoica Marian
Publicat30 aug. 2026, 11:29
Sursărealitatea.net

Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului fotbalist a fost depus vineri la Stadionul “Ion Oblemenco”

FoSicriul cu trupul neînsuflețit al fostului fotbalist a fost depus vineri la Stadionul “Ion Oblemenco”, iar de atunci numeroși fani și oameni de fotbal au trecut prin fața catafalcului pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Ungureanu.

Programul ceremoniilor de duminică:

09:00 – Sicriul cu trupul neînsuflețit al regretatului Nae Ungureanu a fost depus pe gazonul Stadionului „Ion Oblemenco”.

09:10 – Universitatea Craiova a sosit la stadion pentru a-i aduce un ultim omagiu.

11:45 – Plecarea cortegiului funerar către Biserica „Sfânta Treime” (Mercur)

12:00 – Slujba de înmormântare la Biserica „Sfânta Treime” (Mercur)

13:00 – Înhumarea la Cimitirul Sineasca

Nicolae Ungureanu, fost mare fotbalist al Universității Craiova și al echipei naționale, a încetat din viață vineri, la vârsta de 69 de ani.

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