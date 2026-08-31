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Atac masiv cu rachete în orașul rus Belgorod: două persoane au murit, iar alte 16 au fost rănite

Belgorod/ Profimedia

Belgorod/ Profimedia

Scris deDana Bărăgan
Publicat31 aug. 2026, 06:50
SursăRealitatea.Net

Două persoane au fost ucise, iar alte 16 au fost rănite în urma unui atac cu rachete asupra orașului rus Belgorod, situat în apropierea graniței cu Ucraina. Atacul, atribuit de autoritățile ruse Ucrainei, a provocat și incendii în mai multe zone ale orașului, inclusiv la un depozit al retailerului Ozon.

Guvernatorul regiunii Belgorod, Alexander Shuvayev, a anunțat duminică seara, pe Telegram, că două persoane au murit după ce o clădire comercială din oraș a fost lovită în timpul atacului. Alte 16 persoane au fost rănite.

Potrivit oficialului rus, atacurile au provocat incendii în șapte depozite din Belgorod. Mai multe intervenții ale echipajelor de urgență au fost necesare pentru stingerea focarelor.

Depozitul Ozon din Belgorod, lovit în timpul atacului

Unul dintre obiectivele afectate a fost depozitul local al Ozon, al doilea cel mai mare retailer din Rusia. Compania a anunțat că angajații aflați la fața locului au fost evacuați după atac. Ozon a confirmat însă că au existat victime în urma incidentului și a decis suspendarea operațiunilor sale în Belgorod.

Potrivit publicației locale Pepel, citată de The Moscow Times, un alt atac ar fi afectat centrala termică din Belgorod, unde a izbucnit un incendiu.

De ce sunt vizate depozitele Ozon și Wildberries

Atacurile asupra infrastructurii comerciale Ozon au început săptămâna trecută, după mai mult de o lună în care au fost raportate atacuri asupra unor instalații aparținând principalului său concurent, Wildberries.

Oficialii de la Kiev au acuzat Wildberries că furnizează armatei ruse componente pentru drone și alte echipamente.

Rusia și Ucraina se atacă reciproc în mod frecvent cu drone și rachete, iar Belgorod, regiune rusă aflată la granița cu Ucraina, a fost în mod repetat ținta unor astfel de atacuri. În ultimele luni, atacurile asupra regiunii au provocat victime și pagube la infrastructura civilă.

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