Sport· 1 min citire

Aur mondial la Mondialele de Canotaj de la Amsterdam pentru România: Performanță la 8+1 mixt

România a câștigat medalia de aur la canotaj mixt 8+1. Captură video

România a câștigat medalia de aur la canotaj mixt 8+1. Captură video

Scris deIulian Budusan
Publicat30 aug. 2026, 17:03
SursăRealitatea.Net

Performanță extraordinară pentru canotajul românesc: echipajul de 8+1 mixt, condus de Simona Radiș și Adriana Adam, a cucerit medalia de aur în ultima cursă a Campionatului Mondial de la Amsterdam.

Performanță fabuloasă pentru canotajul românesc la Campionatele Mondiale de la Amsterdam. Echipajul tricolor de 8+1 mixt a dominat categoric ultima probă a competiției, trecând linia de sosire cu timpul de 05:35.75 și adjudecându-și medalia de aur.

Barca campioană a fost alcătuită din Cristina Drugă, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Florin Lehaci, Cosmin Iulian Pleșescu, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și cârmaciul Victoria Petreanu.

Record absolut în canotajul internațional

Această victorie marchează un moment fără precedent în istoria sportului mondial. Simona Radiș și Adriana Adam au devenit primele canotoare din lume care reușesc să cucerească trei titluri supreme la o singură ediție a Campionatului Mondial.

Înainte de succesul de la 8+1 mixt, cele două sportive urcaseră deja pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în probele de dublu vâsle și 8+1 feminin — unde au evoluat alături de Cristina Drugă, Geanina Juncanariu, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru și Victoria Petreanu. Cu această nouă medalie, delegația României își confirmă statutul de forță dominantă în canotajul internațional.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

canotaj romaniamedalie aur canoemedalie aur

Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe