Tenis. Sorana Cîrstea s-a oprit în sferturi la Roland Garros
Sorana Cîrstea. FOTO: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Andreeva o conduce acum pe Cîrstea cu 2-0 în duelurile directe.
Sorana Cîrstea (36 de ani, locul 18 WTA) a pierdut în două seturi, 0/6, 3/6.
Din cauza ploii, organizatorii au tras acoperișul pe Arena Philippe Chatrier.
Mirra Andreeva (19 ani, numărul 8 WTA) a dominat clar jocul, datorită primului serviciu (80%, faţă de 60% al Soranei), al celor 6 mingi de break fructificate din 6 şi al celor 28 de puncte obţinute la retur, faţă de 12 reuşite de Cîrstea.
Andreeva o conduce acum pe Cîrstea cu 2-0 în duelurile directe din circuitul WTA, după victoria obţinută în aprilie, în sferturi pe zgura turneului WTA 500 de la Linz (Austria), scor 7/6, 4/6, 6/2.
Prin calificarea în sferturile de la Roland Garros, Sorana Cîrstea și-a egalat cea mai bună performanță la un turneu de Grand Slam. Ea a mai atins această fază la Roland Garros 2009 și US Open 2023.
Mirra Andreeva va disputa a doua semifinală de Grand Slam a carierei, după ce a ajuns în această fază în 2024, tot la Roland Garros.
Mirra Andreeva se va duela mai departe cu învingătoarea din sfertul 100% ucrainean dintre Elina Svitolina și Marta Kostyuk.
