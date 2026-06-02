Accident naval la Tulcea: o navă a lovit pontonul de acostare. Transportul călătorilor pe ruta Tulcea–Tudor Vladimirescu, oprită

O navă aflată în tranzit pe canalul Sulina a intrat în coliziune cu un ponton din Tudor Vladimirescu după ce a suferit o defecțiune la motor, potrivit Autorității Navale Române. Icidentul a dus la suspendarea temporară a transportului de călători pe Dunăre.

"Nu au fost înregistrate victime și nu s-a produs poluare. De asemenea, șenalul navigabil nu este blocat. Nava a ancorat în zonă și urmează să fie asistată de un remorcher al Administrației Fluviale Dunărea de Jos pentru deplasarea în siguranță către Mila 44, unde vor fi efectuate cercetările specifice pentru stabilirea cauzelor incidentului", se arată într-o informare remisă de purtătorul de cuvânt al ANR, Irina Pușcașu.



Directorul general al societății Transport Public SA, Aurelian Udrea, a declarat pentru Agerpres că în momentul de față se caută soluții pentru reluarea curselor de pasageri.



"Cursele de pasageri între Tulcea și suburbia Tudor Vladimirescu au fost suspendate în jurul orei 13:00 și acum căutăm soluții pentru reluarea acestora într-un timp cât mai scurt", a precizat Udrea.



Tulcea este singurul oraș din țară care asigură transport subvenționat de călători atât pe apă, cât și pe uscat, suburbia Tudor Vladimirescu făcând parte din municipiul reședință de județ.