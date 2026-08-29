Sport· 2 min citire

SuperLiga: FK Csikszereda – CFR Cluj, scor 2-3

FK Csikszereda – CFR Cluj / Foto: Facebook | Superliga

FK Csikszereda – CFR Cluj / Foto: Facebook | Superliga

Scris deStoica Marian
Publicat29 aug. 2026, 20:42
Sursărealitatea.net

Stefan Drazic a înscris golul victoriei.

CFR Cluj a obținut o victorie pe terenul FK Csikszereda sâmbătă, scor 3-2, într-un meci disputat în etapa a șaptea a SuperLigii.

Este a doua victorie obținută de formația clujeană sub conducerea antrenorului Marius Șumudică.

Oaspeții au deschis scorul în minutul 28, prin Robert Biliboc, după ce atacantul ratase o primă oportunitate cu numai un minut înainte. Ciucanii au reacționat rapid, iar Martin Eppel a restabilit egalitatea în minutul 33, cu o lovitură de cap.

CFR Cluj a intrat în avantaj la pauză datorită reușitei spectaculoase a lui Ovidiu Perianu. Mijlocașul a marcat în minutul 45+2, cu un șut de la aproximativ 30 de metri.

Csikszereda a egalat din nou în minutul 49, profitând de o respingere greșită a lui Kresic. Golul victoriei clujenilor a fost înscris de Stefan Drazic, care a trimis mingea în plasă după ce portarul Eduard Pap respinsese șutul lui Korenica.

Gazdele au fost aproape de egalare în minutul 87, când Szalay a trimis puțin pe lângă bară dintr-o lovitură liberă. CFR Cluj a păstrat însă avantajul și s-a impus cu 3-2.

În urma acestui rezultat, echipa pregătită de Marius Șumudică ocupă locul al zecelea, cu nouă puncte. Csikszereda rămâne pe ultima poziție a clasamentului, fără victorie și cu un singur punct acumulat.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

FK Csikszeredacfr clujfotbalsuperligasport

Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe