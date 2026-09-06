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Inter, meci nebun în Serie A. Elevii lui Chivu au revenit senzațional de la 0-2 în derby-ul cu Napoli

Cristi Chivu

Cristi Chivu

Scris de Andreea Damian Publicat: 6 sept. 2026, 07:55

Campioana en-titre a Seriei A, Inter Milano, a revenit de la un scor de 2-0 și a obținut o victorie superbă împotriva vicecampioanei de anul trecut, Napoli.

A fost cu adevărat un meci nebun pentru Cristi Chivu și elevii săi, care s-au văzut conduși cu 2-0, după golurile reușite de Politano (50) și Hojlund (53).

Chiar și așa, campioana en-titre din Serie A nu s-a lăsat și a reușit să marcheze prin Lautaro Martinez, în minutul 56.

În minutul 82, Marcus Thuarm a restabilit egalitatea, iar Lautaro Martinez a fost cel care a adus cele trei puncte, după ce a marcat în minutul 90+1 pentru 3-2.

Echipa lui Chivu, care a câștigat primele trei meciuri de campionat ale sezonului, și-a revenit și este încă neînvinsă acasă în Serie A din noiembrie 2025.

Cristi Chivu a rupt „blestemul” în duelurile directe cu Max Allegri. Italianul l-a învins de două ori sezonul trecut și era aproape să bifeze al treilea succes la rând. Totuși, Lautaro Martinez a fost într-o formă de zile mari și a întors pe final soarta partidei, iar pentru modul în care a abordat partida, Cristi Chivu a primit nota 7 din partea italienilor.

Inter a urcat pe primul loc în clasament cu maximum de puncte după trei etape. Este o victorie de moral înainte de startul noului sezon din Champions League. Interul lui Chivu va evolua împotriva celor de la Real Madrid, echipă antrenată de Jose Mourinho, portughezul care a adus ultimul trofeu formației italiene, în 2010, cu Chivu pe teren.

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