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Sorana Cîrstea - Jasmine Paolini, în turul trei la US Open. Ora la care începe meciul

Sorana Cîrstea (foto: profimedia)

Sorana Cîrstea (foto: profimedia)

Realitatea de Caras-Severin
Scris deRealitatea de Caras-Severin
Publicat4 sept. 2026, 08:18
SursăRealitatea.net

Sorana Cîrstea, ocupanta locului 17 în clasamentul WTA și cap de serie numărul 16, va evolua vineri în turul al treilea de la US Open 2026. Jucătoarea din România o întâlnește pe italianca Jasmine Paolini, aflată pe poziția 21 mondială și desemnată cap de serie numărul 19.

Partida Cîrstea - Paolini este programată prima pe arena Stadium 17 și va începe de la ora 18:00, ora României.

A patra confruntare dintre Cîrstea și Paolini

Meciul de la New York reprezintă a patra confruntare directă dintre cele două jucătoare. Până acum, Jasmine Paolini s-a impus în toate cele trei dueluri: în sferturile turneului de la Portoroz, în 2021, în primul tur de la Roland Garros, în 2023, dar și în semifinalele competiției de la Dubai, din 2024.

Sorana Cîrstea și-a garantat deja un premiu în valoare de 290.000 de dolari prin accederea în runda a treia a ultimului turneu de Grand Slam al sezonului. O victorie în fața italiencei ar trimite-o în optimile de finală ale US Open.

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