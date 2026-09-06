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Sport· 2 min citire
Dinamo s-a impus în fața FCSB, într-un derby spectaculos
Dinamo - FCSB
Publicat6 sept. 2026, 07:48
Actualizat6 sept. 2026, 07:52
Dinamo a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, FCSB, în etapa a opta din Superligă.
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