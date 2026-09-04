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Fotbal, Cupa României: Poli Timișoara - Rapid 0-2

Cupa României de fotbal

Cupa României de fotbal

Scris deStoica Marian
Publicat4 sept. 2026, 08:44
Sursărealitatea.net

Golurile giuleștenilor la Sibiu au fost înscrise de Mohammed Kamara în minutele 85 și 89.

În Cupa României la fotbal, în grupa A, Rapid a învins-o pe Poli Timișoara cu 2-0, în ultimul meci al etapei întâi.

Golurile giuleștenilor la Sibiu au fost înscrise de Mohammed Kamara în minutele 85 și 89.

UTA, Rapid și Corvinul au acumulat trei puncte în grupa A, după prima rundă. FC Botoșani, Poli Timișoara și Minerul Lupeni au rămas cu zero.

Tot joi, Univeristatea Craiova a învins-o pe FC Bacău, cu 2-1, într-o partidă din grupa D.

Au trei puncte în serie după runda inaguruală echipele din primul eșalon Dinamo, Universitatea Craiova și FC Voluntari.

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