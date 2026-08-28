Regele Harald al V-lea al Norvegiei a murit la 89 de ani. Prințul Haakon îi succede la tron

Publicat 28 aug. 2026, 10:23 Sursă Realitatea.Net

Regele Harald al V-lea al Norvegiei a murit vineri, 28 august, la vârsta de 89 de ani, după o deteriorare severă a stării sale de sănătate în ultimele zile. Monarhul a încetat din viață la ora 6:35, la Spitalul Universitar din Oslo – Rikshospitalet, a anunțat Casa Regală norvegiană.

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