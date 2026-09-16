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FCSB vrea un fost selecționer ca antrenor la echipă

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 16 sept. 2026, 08:51

Gigi Becali a dezvăluit că s-a întâlnit cu Edi Iordănescu şi i-a propus să preia banca FCSB.

Gigi Becali vrea să schimbe din nou antrenorul la FCSB și îi propune lui Edi Iordănescu să revină. Finanțatorul este dispus să îi lase libertate deplină de decizie și prime duble de performanță, fără salariu fix.

Dezamăgit de ultimele rezultate, în special de remiza din campionat cu Petrolul Ploiești, scor 2-2, Gigi Becali a decis că este momentul pentru o nouă schimbare pe banca tehnică. Patronul FCSB l-a abordat direct pe fostul selecționer al naționalei României, Edi Iordănescu, cu o propunere cel puțin interesantă, în timpul unei întâlniri care a avut loc la biserică.

„El decide tot” – Promisiunea lui Becali

Finanțatorul vicecampioanei s-a arătat gata să cedeze controlul decizional, un lucru rar întâlnit la echipa sa. Oferta lui Becali este una neobișnuită: fără salariu fix lunar, dar cu prime dublate în cazul obținerii performanțelor dorite. „Dacă ești antrenor deștept, înseamnă că trebuie să câștigi. El decide tot”, a subliniat latifundiarul din Pipera, afirmând că își va respecta cuvântul dat. Edi Iordănescu a mai pregătit FCSB într-un scurt mandat anterior, iar acum ar putea fi cheia pentru revitalizarea echipei.

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