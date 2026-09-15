Nicușor Dan, criticat dur de un procuror CSM după declarațiile despre marea corupție: „Nu mai e nimeni corupt”

Președintele Nicușor Dan este criticat dur de procurorul Claudiu Sandu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, după o declarație făcută despre lipsa cazurilor de mare corupție relatate de presă în ultimul an.
Șeful statului a spus că această situație reprezintă „un mic pas înainte”, însă procurorul susține că absența dezvăluirilor publice nu înseamnă că fenomenul corupției a dispărut.
„Sunt siderat”
Claudiu Sandu a reacționat public la declarațiile președintelui și spune că interpretarea acestuia este greșită. Procurorul CSM susține că faptul că presa nu a prezentat în ultimul an un caz de mare corupție nu poate fi considerat o dovadă că situația s-a îmbunătățit.
În opinia sa, corupția poate exista și fără să ajungă în spațiul public, iar lipsa informațiilor din presă nu trebuie confundată cu lipsa faptelor de corupție.
Ce a spus Nicușor Dan
Declarația care a provocat reacția procurorului a fost făcută de Nicușor Dan într-un interviu acordat luni. Președintele a spus că, dacă în ultimul an presa nu a relatat despre un caz de mare corupție, acest lucru poate fi considerat un „mic pas înainte”.
El a precizat însă că nu susține că fenomenul corupției a dispărut. Nicușor Dan a afirmat și că România trebuie să privească lucrurile „în echilibru”, fără să ascundă problemele existente.
Procurorul invocă dosarele închise
Claudiu Sandu atrage atenția asupra dosarelor importante de corupție care au fost afectate de prescripție, de anularea unor probe sau de lipsa resurselor.
Membrul CSM ridică și problema prejudiciilor care nu sunt recuperate și susține că există suficiente motive pentru ca autoritățile să trateze în continuare lupta împotriva corupției ca pe o prioritate.
În mesajul său, procurorul întreabă dacă nu cumva societatea a ajuns să considere corupția o situație normală.
Critici privind rolul președintelui
Sandu susține că șeful statului ar trebui să aibă un rol activ în combaterea corupției și să folosească autoritatea funcției pentru a susține instituțiile care investighează astfel de fapte.
„Credeam că un președinte trebuie să lupte din prima zi cu pericolul corupției”, a transmis procurorul CSM.
El consideră că președintele ar trebui să își asume inclusiv riscuri politice atunci când este vorba despre apărarea statului de drept și combaterea corupției.
Referire la cazul magistraților cu avion privat
În reacția sa, Claudiu Sandu amintește și de informațiile apărute recent despre mai mulți magistrați care ar fi călătorit cu un avion privat alături de persoane cu activități controversate, unele dintre acestea fiind condamnate penal.
Procurorul consideră că astfel de situații trebuie analizate public și nu tratate doar ca simple scandaluri.
Nicușor Dan a mers recent la CSM
Declarațiile apar la scurt timp după prima participare a lui Nicușor Dan la o ședință a plenului CSM. Președintele a mers la reuniune pentru discutarea procurorilor propuși să investigheze infracțiunile comise de magistrați.
La începutul lunii septembrie, șeful statului atrăgea atenția că există un deficit de procurori în structura specializată și susținea necesitatea unor magistrați cu experiență și probitate morală.
Disputa dintre președinte și procurorul CSM readuce în prim-plan problema luptei anticorupție, a resurselor din sistemul judiciar și a modului în care sunt evaluate rezultatele instituțiilor care investighează faptele de corupție.